Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что нынешняя ситуация является продолжением того, что началось в начале 2025 года, когда одновременно появилось очень большое количество видеосообщений из Мариуполя от горожан, которые до сих пор не получили жилья. Это срежиссировали люди, которые приближены к главе администрации Путина – Кириенко.

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Как Пушилин поехал оправдываться перед Путиным

После волны видеообращений от мариупольцев, которые жаловались Путину, что им негде жить, Пушилин поехал на ковер к главе Кремля, где слезно пообещал, что такая ситуация больше не произойдет, что он ее уладит и никаких сообщений из Донецкой области, что якобы там кто-то недоволен, не будет.

Тогда еще началось продвижение идеи о том, что Мариуполь должен быть независимым, не частью Донецкой области: либо отдельным и в подчинении федерального правительства, либо частью Ростовской области.

Здесь говорится исключительно о финансовых потоках, это внутриполитическая борьба. После того как Пушилин вернулся, этих всех людей, которые были на видео, обошла ФСБ и однозначно предупредила, что если еще раз такие видео появятся, то дальше можно прощаться, будут подвалы и все остальное,

– озвучил Андрющенко.

Действия Кириенко в ответ на отчеты Пушилина

В конце февраля Пушилин отчитался Путину, что проблема решена, недовольных больше нет. Кириенко дождался, когда этот отчет состоится и сразу после этого из Мариуполя появились новые видео. На этот раз нашли новых людей в основном из других адресов, режиссеры этих видео те же самые, текст тоже в духе: "Дорогой, Владимир Владимирович".

Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что состоялась очередная целенаправленная акция, видео было размещено в соцсетях, одновременно с этим закинута идея о том, что надо перенести "столицу" так называемой "ДНР" из Донецка в Мариуполь. Потому что Мариуполь отстраивается и там якобы лучше жизнь.

"Кириенко положил на стол Путина все эти новые видео. Пушилина ждут впереди новые отчеты, придется отвечать, почему он солгал диктатору. Эта история подогревается руководством оккупационного Мариуполя, потому что глава города Моргун – лицо, приближенное к Пушилину, но еще ближе он к Саблину, депутату госдумы, автора "русской весны" 2014 года в Мариуполе", – рассказал Андрющенко.

Теперь они вместе с Кириенко пытаются вернуть Мариуполь под свой контроль, чтобы получить финансовые потоки. Эту тему о переносе "столицы" пытаются продвигать через Кремль. Одновременно с этим и в самом Мариуполе через определенные паблики на эту тему тоже есть вбросы.

"Здесь 50 на 50, такое может произойти. Сам гауляйтер Мариуполя, поскольку он в основном играет на руку ГРУшникам и Саблину, чем Пушилину, начинает распространять другие истории. На этой неделе он впервые назвал вещи своими именами и сказал, что "Азовсталь" в таком состоянии, что там не будет ничего. Максимум, что обсуждается, это реконструкция парка, что есть поблизости", – озвучил Андрющенко.

Среди жителей города эта информация вызвала резонанс, потому что люди лелеяли надежду на совсем другую судьбу "Азовстали". Эта информация тоже в определенной степени выбивает кресло из-под Пушилина, потому что все обещания относительно этого объекта давал именно он.

Как пояснил Андрющенко, никто не хочет Донецк и быть главой "ДНР", или отвечать за север Донетчины, где бушуют боевые действия. Все хотят кусочек Мариуполя, потому что это предполагает большие деньги, которые заинтересованные люди стремятся положить себе в карман. Поэтому вопрос не в том, что кто-то хочет избавиться от Пушилина и занять его кресло, а все-таки в том, чтобы прибрать к своим рукам Мариуполь, Волноваху, возможно и Новоазовск.