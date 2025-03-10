Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері 24 Каналу розповів, що нинішня ситуація є продовженням того, що почалося на початку 2025 року, коли одночасно з'явилась дуже велика кількість відеоповідомлень з Маріуполя від містян, які досі не отримали житла. Це зрежисерували люди, які наближені до очільника адміністрації Путіна – Кірієнка.

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Як Пушилін поїхав виправдовуватися перед Путіним

Після хвилі відеозвернень від маріупольців, які скаржилися Путіну, що їм немає де жити, Пушилін поїхав на килим до очільника Кремля, де слізно пообіцяв, що така ситуація більше не станеться, що він її владнає і ніяких повідомлень з Донецької області, що начебто там хтось незадоволений, не буде.

Тоді ще почалося просування ідеї про те, що Маріуполь має бути незалежним, не частиною Донецької області: або окремим і в підпорядкуванні федерального уряду, або частиною Ростовської області.

Тут мовиться виключно про фінансові потоки, це внутрішньополітична боротьба. Після того як Пушилін повернувся, цих всіх людей, які були на відео, обійшла ФСБ і однозначно попередила, що якщо ще раз такі відео з'являться, то далі можна прощатися, будуть підвали й все інше,

– озвучив Андрющенко.

Дії Кірієнка у відповідь на звіти Пушиліна

Наприкінці лютого Пушилін прозвітував Путіну, що проблема вирішена, незадоволених більше немає. Кірієнко дочекався, коли цей звіт відбудеться й одразу після цього з Маріуполя з'явились нові відео. Цього разу знайшли нових людей здебільшого з інших адрес, режисери цих відео ті ж самі, текст теж в дусі: "Дорогий, Владімір Владімірович".

Керівник Центру вивчення окупації зазначив, що відбулась чергова скерована акція, відео було розміщене в соцмережах, одночасно з цим закинуто ідею про те, що треба перенести "столицю" так званої "ДНР" з Донецька в Маріуполь. Тому що Маріуполь відбудовується і там буцімто краще життя.

"Кірієнко поклав на стіл Путіна всі ці нові відео. Пушиліна чекають попереду нові звіти, доведеться відповідати, чому він збрехав диктатору. Ця історія підігрівається керівництвом окупаційного Маріуполя, тому що очільник міста Моргун – особа, наближена до Пушиліна, але ще ближче він до Сабліна, депутата держдуми, автора "російської весни" 2014 року в Маріуполі", – розповів Андрющенко.

Тепер вони разом з Кірієнком намагаються повернути Маріуполь під свій контроль, аби отримати фінансові потоки. Цю тему про перенесення "столиці" намагаються просувати через Кремль. Одночасно з цим і в самому Маріуполі через певні пабліки на цю тему теж є вкиди.

"Тут 50 на 50, таке може статися. Сам гауляйтер Маріуполя, оскільки він здебільшого грає на руку ГРУшникам і Сабліну, аніж Пушиліну, починає поширювати інші історії. Цього тижня він вперше назвав речі своїми іменами й сказав, що "Азовсталь" в такому стані, що там не буде нічого. Максимум, що обговорюється, це реконструкція парку, що є поблизу", – озвучив Андрющенко.

Серед жителів міста ця інформація викликала резонанс, тому що люди плекали надію на зовсім іншу долю "Азовсталі". Ця інформація теж певною мірою вибиває крісло з-під Пушиліна, тому що всі обіцянки щодо цього об'єкту давав саме він.

Як пояснив Андрющенко, ніхто не хоче Донецьк і бути очільником "ДНР", чи відповідати за північ Донеччини, де вирують бойові дії. Всі хочуть шматочок Маріуполя, бо це передбачає великі гроші, які зацікавлені люди прагнуть покласти собі в кишеню. Тому питання не в тому, що хтось хоче позбутися Пушиліна і зайняти його крісло, а все-таки в тому, аби прибрати до своїх рук Маріуполь, Волноваху, можливо і Новоазовськ.