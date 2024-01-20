Подібні персонажі в тимчасово окупованому Маріуполі є, але їх меншість. Про це в розмові з 24 Каналом відзначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Ну є такі бовдури в Маріуполі, які йдуть "за покликом серця" або через там якісь кар'єрні історії, але це ж меншість. Тому, власне, збір підписів триває, їх зібрано немало. Але тут питання, як вони саме їх збирають", – сказав Андрющенко.

"За" Путіна

У Маріуполі представники пропутінської так званої партії "Єдіная Росія" встановили пункти прийому підписів. І не де-інде, а в людних місцях, наприклад, безпосередньо у супермаркетах.

"У годину-пік просто хапають людей з кас, черг і змушують ставити підписи. А якщо не ставиш – однаково сказати, що не підтримуєш Путіна і далеко вже від того супермаркету не відійдеш. Не дарма там працює репресивна машина ФСБ", – розповів посадовець.

Крім цього росіяни використовують населення у постановочних фото та відео, якими потім годують свого внутрішнього споживача. Або навмисно звозять "акторів".

Андрющенко відмітив, що глобального примусу щодо роботи немає, але окупанти використовують хитрощі і б'ють по слабких місцях, які існують, наприклад, в інфраструктурі міста.

"Вони б пішли збирати підписи о 5 ранку біля поштових відділень, де вишикуються черги, щоб отримати пенсію чи соціальні виплати ще за листопад. Я думаю, вони б "назбирали" і підписи, і послухали, що люди насправді думають про Путіна, Росію і окупацію. Але туди вони (росіяни – 24 Канал) не йдуть", – зауважив він.

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