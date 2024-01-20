Тогда Россия отрицала факт обстрела, назвав фото "постановочными", а беременную – блоггершей, которая якобы сыграла роль "сразу двух беременных женщин". Несмотря на весь пережитый ужас, пострадавшая Марианна Вышемирская уехала в Россию и теперь активно агитирует за Путина и получила за это должность в Москве.
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Что известно о нынешней циничной деятельности Вышемирской
Марианна Вышемирская 19 января опубликовала в своем инстаграме сообщение, в котором кичилась, что поддерживает Владимира Путина на выборах президента.
Она заявила, что, будто бы, "как и большинство россиян, поддерживает Владимира Владимировича".
"Сейчас, несмотря на санкции и все проблемы, Россия динамично "развивается". Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Не удастся отрицать, что это связано с личностью одного конкретного человека, под общим руководством" которой осуществляется принятие правильных, как мы видим по результатам, решений", – написала Вышемирская по методичкам Кремля.
Вышемирская, которую вместе с ребенком чуть не убила Россия, поддерживает Путина
Люди в комментариях под ее сообщением не сдерживают эмоций и вспоминают ей, что на самом деле она делает и как далеко зашла:
- "Путин чуть не убил вашего ребенка, а вы ставите за него подпись. Даже Оруэлл в гробу перевернулся";
- "Думаю, 30 серебряников – ваша цена";
- "Люди без мышления. Путин ради своих амбиций войной пришел в соседнюю страну, оккупировал чужие территории, а она его восхваляет";
- "Вы свои фотки посмотрите, как вы до войны жили и как сейчас. В какую сторону экономика у вас развивается? Негативный рост. Хоть бы чуть-чуть головой думала";
- "Забыла, пожалуй, как российская пропаганда обвиняла ее на весь мир в участии в постановке сразу за 2 женщины";
- "Запроданка".
Следует заметить, что в инстаграме Вышемирской уже очень много пропагандистских материалов. Она то дает комментарии пропагандистам, которые ее называют "мариупольской мадонной", то поздравляет с "днем победы", то показывает "гуманитарные миссии" на Донбасс от фонда Путина.
Кстати, Марианна Вышемирская в Москве получила должность руководителя "комитета социальных инициатив" в прокремлевском фонде "Родина". Кроме того, она снимает неправдивые ролики о "восстановлении" Мариуполя и даже берет интервью у пленных бойцов "Азова".
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Что было с Вышемирской после атаки на роддом в Мариуполе
- Россия обстреляла роддом и детскую больницу в Мариуполе 9 марта 2022 года. На следующий день Мариупольский городской совет сообщил о 17 раненых, трое погибших, среди которых – ребенок.
- Через год прокуратуры Донецкой области установила, что в результате авиаудара погибли шесть человек – пять взрослых и трехлетняя девочка. Еще по меньшей мере 33 человека получили ранения.
- Именно в этом роддоме была Марианна Вышемирская, чудом уцелевшая. Вечером 10 марта 2022 года она родила девочку.
- В телеграмм-каналах писали, что ее вывезли на временно оккупированную часть Донецкой области, потом она переехала в Россию.
- Российская пропаганда называла кадры с Вышемирской "постановочными", а ее моделью в гриме. До сих пор эти публикации есть на сайтах российских пропагандистских СМИ.
- Ведь Кремль сначала отмечал, что в роддоме не было женщин, только украинские военные. Затем Вышемирскую использовали в пропаганде, как выжившую. В российских пабликах в свою очередь начали писать, что якобы родильный "разбомбили ВСУ", а Марианна Вышемирская стала работать на российскую пропаганду.