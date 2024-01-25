Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що у понеділок, 22 січня, Кадиров провів нараду в міській окупаційній адміністрації, а опісля відправився до Філармонії, де повинен був представляти 16-річного Адама як головного "дон-дона", проте планам перешкодив звичайний дрон.

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Андрющенко зазначив, що до Маріуполя також привезли інших цивільних чеченців. А охороняли Кадирова не бійці з підрозділу "Ахмат", а з розвідувальне угруповання "Каскад".

І щось їм не сподобалося. Це дуже смішна ситуація. Чому? Вони настільки приховували його візит від звичайних маріупольців, остерігаючись провокацій, що не було перекриття вулиць та великих кортежів. Мало людей знали. Зовнішніх ознак не було для звичайних громадян,

– сказав радник мера Маріуполя.

Тому пересічні маріупольці розпочали показовий турнір з футболу, й підняли дрон для фільмування. Росіяни, побачивши об'єкт, вирішили, що БпЛА стежить за пересуванням Рамзана Кадирова й швидко евакуювали його із сином з Маріуполя. Обійшлось без Філармонії та презентації молодшого.

Анекдот чистої води. Такі собі "Ахмат-сила". Після того він мав відправитися у Бердянськ, але не знаю, чи вони туди доїхали. Але в Маріуполі більше ні його, ні його сина не було. Й тепер вони "тягаються" у Кремлі, хто ж очолюватиме Маріуполь,

– підсумував Петро Андрющенко.

Яка зараз ситуація в Маріуполі