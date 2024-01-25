Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в понедельник, 22 января, Кадыров провел совещание в городской оккупационной администрации, а после отправился в Филармонию, где должен был представлять 16-летнего Адама как главного "дон-дона", однако планам помешал обычный дрон.
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Испугались и сбежали
Андрющенко отметил, что в Мариуполь также привезли других гражданских чеченцев. А охраняли Кадырова не бойцы из подразделения "Ахмат", а из разведывательной группировки "Каскад".
И что-то им не понравилось. Это очень смешная ситуация. Почему? Они настолько скрывали его визит от обычных мариупольцев, опасаясь провокаций, что не было перекрытия улиц и больших кортежей. Мало людей знали. Внешних признаков не было для обычных граждан,
– сказал советник мэра Мариуполя.
Поэтому рядовые мариупольцы начали показательный турнир по футболу, и подняли дрон для съемки. Россияне, увидев объект, решили, что БПЛА следит за передвижением Рамзана Кадырова и быстро эвакуировали его с сыном из Мариуполя. Обошлось без Филармонии и презентации младшего.
Анекдот чистой воды. Такие себе "Ахмат-сила". После того он должен был отправиться в Бердянск, но не знаю, доехали ли они туда. Но в Мариуполе больше ни его, ни его сына не было. И теперь они "тягаются" в Кремле, кто же будет возглавлять Мариуполь,
– подытожил Петр Андрющенко.
Какая сейчас ситуация в Мариуполе
- Российские риелторы пытаются "втюхать" разбитые здания покупателям, называя покупку квартир в Мариуполе "неоценимым вложением". Они утверждают, что будто город когда-то отстроят, и все помещения можно будет перепродать значительно дороже.
- Оккупанты продолжают готовиться к так называемым "выборам" президента в Мариуполе. В городе, а особенно людных местах, представители партии "Единая Россия" установили пункты сбора подписей. Кое-где их расположили в супермаркетах, а людей прямо во время расчета на кассе тянут поставить подпись за Владимира Путина.
- Россияне вытесняют коренных мариупольцев из города. Сначала завозили мигрантов из Средней Азии, Туркменистана и Узбекистана. А уже сейчас заменяют их на самих россиян. Оккупанты подстрекают своих переезжать в Мариуполь, заманивая работой и высокими зарплатами.