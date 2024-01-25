Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в понедельник, 22 января, Кадыров провел совещание в городской оккупационной администрации, а после отправился в Филармонию, где должен был представлять 16-летнего Адама как главного "дон-дона", однако планам помешал обычный дрон.

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Андрющенко отметил, что в Мариуполь также привезли других гражданских чеченцев. А охраняли Кадырова не бойцы из подразделения "Ахмат", а из разведывательной группировки "Каскад".

И что-то им не понравилось. Это очень смешная ситуация. Почему? Они настолько скрывали его визит от обычных мариупольцев, опасаясь провокаций, что не было перекрытия улиц и больших кортежей. Мало людей знали. Внешних признаков не было для обычных граждан,

– сказал советник мэра Мариуполя.

Поэтому рядовые мариупольцы начали показательный турнир по футболу, и подняли дрон для съемки. Россияне, увидев объект, решили, что БПЛА следит за передвижением Рамзана Кадырова и быстро эвакуировали его с сыном из Мариуполя. Обошлось без Филармонии и презентации младшего.

Анекдот чистой воды. Такие себе "Ахмат-сила". После того он должен был отправиться в Бердянск, но не знаю, доехали ли они туда. Но в Мариуполе больше ни его, ни его сына не было. И теперь они "тягаются" в Кремле, кто же будет возглавлять Мариуполь,

– подытожил Петр Андрющенко.

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