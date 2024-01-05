Кадыров заявил, что для "гостя" есть интересное предложение. Он предлагает обменять украинских пленников на снятие санкций США с его семьи.

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По словам Кадырова, его родня вроде бы "ни в чем не виновата". Путинский приспешник просит снять ограничения, в частности, с его матери и дочери. К слову, крайние санкции против них были введены в декабре 2022 года. В частности, под ограничения попали дочери Кадырова – Айшат Кадырова и Карина.

Буданов мощно отреагировал

Кирилл Буданов – глава ГУР МО – отметил, что он не понимает заявлений, которые делают через СМИ. Если Кадыров хочет что-нибудь решить, он знает, на кого выйти. А если не знает, то ему подскажут. Тем временем предлагать через медиа снять санкции – это немного странно.

Если человек хочет что-нибудь решить, он знает, как и на кого выйти. Если не знает, ему подскажут. А предлагать через медиа снять санкции с семьи, это немного странно, по-моему,

– подчеркнул Буданов.

Он заметил, что Кадыров тоже просит, чтобы ему вернули его лошадей. В настоящее время они находятся в другой стране.