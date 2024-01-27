Так, у школі "Нєвськая", яку збудував противник, було проведено серію агітаційно-пропагандистських уроків про кремлівського очільника. Такою інформацією з 24 Каналом поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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При чому, окупанти наголошують саме на "дітях Путіна". Проте "діти Путіна" – це не його сини чи доньки в сенсі родинних зв'язків, а справжній путінюгенд. Якщо неповнолітній в путінюгенді, на кшталт "Юнармія" або "Двіженіє пєрвих" – ти "дитина Путіна".
Навіть не соромляться проводити агітаційні заходи щодо виборів безпосередньо у школах, де залучені діти. У "Нєвському" проводили окремий цикл лекцій щодо "дітей Путіна". Це не його справжні діти, а те, що вони створили,
– сказав Андрющенко.
Проте цього виявилось замало. Згодом дітей змусили робити танцювальне привітання підтримки у виборах. Такого "крінжу" не було навіть у Росії. А тут – маріупольські вчителі після російських бомбардувань за наказом Путіна розповідають дітям як весело та правильно, що їх бомбили й за це треба дякувати головному бомбардувальнику.
Хто міг тоді подумати, що незабаром в Росії постане свій "фюрер" та "путінюгенд". У 2016 році там з'явився всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний рух, який ще називають "Юнармія". Кажуть, що його створення ініціював Сєргєй Шойгу, а Владімір Путін гаряче підтримав цю ідею.
Росіяни активно проводять передвиборчу кампанію на ТОТ
- На окупованих територіях окупанти посилили пропаганду через усі можливі канали – соцмережі, сайти, радіо, друковані видання, телебачення тощо. Вони залучають до цього активістів із "Єдиної Росії". Загарбники зганяють людей за списками, а коли не вистачає – приводять свою публіку.
- Британська розвідка вважає, що проведенням виборів на окупованих територіях Владімір Путін хоче створити враження легітимності вторгнення Росії. Російська армія гарантовано вдаватиметься до фальсифікації виборів і залякування українців.
- В окупованій Запорізькій області "збір підписів" за Путіна має дві причини. По-перше, щоб посилити тиск на місцеве населення. По-друге, росіяни створюють пропагандистську картинку для російського народу, щоб показати начебто підтримку на ТОТ, що війна з їхньої логіки не даремна.