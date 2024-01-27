Так, в школе "Невская", которую построил противник, была проведена серия агитационно-пропагандистских уроков о кремлевском руководителе. Такой информацией с 24 Каналом поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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При чем, оккупанты акцентируют внимание на "детях Путина". Однако "дети Путина" – это не его сыновья или дочери в смысле родственных связей, а настоящий путинюгенд. Если несовершеннолетний в путинюгенде, вроде "Юнармия" или "Движение первых" – ты "ребенок Путина".
Даже не стесняются проводить агитационные мероприятия по выборам непосредственно в школах, где привлечены дети. В "Невском" проводили отдельный цикл лекций по "детям Путина". Это не его настоящие дети, а то, что они создали,
– сказал Андрющенко.
Однако этого оказалось мало. Впоследствии детей заставили делать танцевальное приветствие поддержки на выборах. Такого "кринжа" не было даже в России. А здесь – мариупольские учителя после российских бомбардировок по приказу Путина рассказывают детям как весело и правильно, что их бомбили и за это надо благодарить главного бомбардировщика.
Кто мог тогда подумать, что вскоре в России возникнет свой "фюрер" и "путинюгенд". В 2016 году там появилось всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, который еще называют "Юнармией". Говорят, что его создание инициировал Сергей Шойгу, а Владимир Путин горячо поддержал эту идею.
Россияне активно проводят предвыборную кампанию на ВОТ
- На оккупированных территориях оккупанты усилили пропаганду через все возможные каналы – соцсети, сайты, радио, печатные издания, телевидение и т.д. Они привлекают к этому активистов из "Единой России". Захватчики сгоняют людей по спискам, а когда не хватает – приводят свою публику.
- Британская разведка считает, что проведением выборов на оккупированных территориях Владимир Путин хочет создать впечатление легитимности вторжения России. Российская армия будет гарантированно прибегать к фальсификации выборов и запугиванию украинцев.
- В оккупированной Запорожской области "сбор подписей" за Путина имеет две причины. Во-первых, чтобы усилить давление на местное население. Во-вторых, россияне создают пропагандистскую картинку для российского народа, чтобы показать вроде бы поддержку на ВОТ, что война по их логике не зря происходит.