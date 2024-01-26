Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал 24 Каналу, что оккупанты усилили пропаганду через все возможные каналы – соцсети, сайты, радио, печатные издания и, конечно, телевидение. Это дает определенный результат.

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"Пропаганда очень сильна– они привлекли максимум активистов из "Единой России", так называемых "топ-спикеров". И это только начало – их будет еще больше, они будут ездить по нашим общинам, будут общаться с людьми", – отметил Соболевский.

Но на самом деле каждая такая встреча– это искусственно созданная ситуация. Оккупанты сгоняют людей по спискам, а когда не хватает– приводят свою публику.

Большинство жителей ждет освобождения

На оккупированной части Херсонской области есть люди, попавшие под влияние российской пропаганды. Кроме того, есть предатели, которые имеют какую-то выгоду от сотрудничества с врагом.

Однако большинство населения ожидает ВСУ и возвращения под юрисдикцию Украины. Многие из них способствуют тому, чтобы этот день наступил как можно скорее.

Буквально за несколько дней до деоккупации Херсона и всей правобережной части россияне вешали борды с надписью "Россия здесь навсегда". Как жизнь показала, все будет совсем по-другому. Все будет Украина,

– подчеркнул Соболевский.

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