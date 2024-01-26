Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав 24 Каналу, що окупанти посилили пропаганду через усі можливі канали – соцмережі, сайти, радіо, друковані видання й, звісно, телебачення. Це дає певний результат.
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"Пропаганда дуже сильна – вони залучили максимум активістів із "Єдиної Росії", так званих "топспікерів". І це тільки початок – їх буде ще більше, вони їздитимуть по наших громадах, спілкуватимуться з людьми", – зазначив Соболевський.
Але насправді кожна така зустріч – це штучно створена ситуація. Окупанти зганяють людей за списками, а коли не вистачає – приводять свою публіку.
Більшість мешканців чекає звільнення
На окупованій Херсонщині є люди, які потрапили під вплив російської пропаганди. Крім того, є зрадники, які мають якийсь зиск від співпраці з ворогом.
Однак більшість населення чекає ЗСУ й повернення під юрисдикцію України. Багато з них сприяють тому, щоб цей день настав якнайшвидше.
Буквально за кілька днів до деокупації Херсона і всієї правобережної частини росіяни вішали борди з надписом "Росія тут навсєгда". Як життя показало, усе буде зовсім по-іншому. Усе буде Україна,
– наголосив Соболевський.
Російські вибори на окупованих територіях: основне
- Ще на початку грудня 2023 року МЗС України потужно зреагувало на плани Росії провести вибори на окупованих територіях. У відомстві наголосили, що це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного права, а також закликали світ накласти нові санкції на країну-агресорку.
- У британській розвідці вважають, що проведенням виборів на окупованих територіях Владімір Путін хоче створити враження "легітимності" вторгнення.
- Як відомо, російський диктатор балотуватиметься на третій строк поспіль. Для цього він раніше змінив конституцію країни-агресорки й "занулив" попередні каденції.