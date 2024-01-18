Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів 24 Каналу, що ситуація такий же фарс, який був з так званими "місцевими виборами" та "референдумом". Все відбувається під тиском.

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Збір підписів відбувається з 2 причин

Депутат Запорізької обласної ради зазначив, що люди намагаються не виказувати свою позицію, чекаючи, допоки окупанти зайдуть додому, на підприємства або до школи, де вони забирають своїх дітей. Росіяни змушують українців ставити підписи чи загалом виказувати підтримку Путіну.

Утім, "збір підписів" – це лише один з елементів тиску на місцеве населення, який не має жодного агітаційного сенсу. Так чи інакше підписи сфальсифікують на користь чинного російського президента.

У них немає завдання на ТОТ робити "справжні" вибори. Вони ніколи цього не робили, а просто посилювали тиск на місцеве населення, це перше. І друге, це пропагандистська картинка для російського внутрішнього споживача, щоб показати начебто підтримку на ТОТ, що війна з їхньої логіки не даремна,

– сказав Аскад Ашурбеков.

Росіяни працюють за "традиційним" планом: спочатку збирають підписи, потім формують буцім громадські об'єднання і виказують підтримку Владіміру Путіну. Здебільшого спільноти називають "Ветерани Другої світової війни" або "Ветерани Афганістану" – це умовні товариства, які росіяни створили на початку окупації й демонструють російському народу як "людей з приватного сектору".