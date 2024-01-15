На вулиці Гоголя у окупованому Мелітополі сили опору 14 січня підірвали окупантів. Українські партизани знищили автомобіль із ворогами.

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Серед росіян є поранені

Разом із російським УАЗом “Patriot” пошкоджень зазнали четверо окупантів.

Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками,
– мовиться в повідомленні.

Втім, за інформацією нашої розвідки, лікарі були потрібні зовсім не всім. Точна кількість втрат серед особового складу уточнюється.

Рух опору на окупованих територіях

  • Агенти руху опору "Атеш" виявили тренувальний табір та особовий склад російських окупантів в селищі Чорноморське тимчасово окупованого Криму. Так, партизанський рух повідомив деталі про місцезнаходження осередку російських військових на цій території. Партизани навіть вказали точні координати локації ворога.
  • 31 грудня у окупованому Донецьку пролунало специфічне привітання з Новим роком та заклик до спротиву. Активісти руху "Жовта стрічка" закликали чинити спротив російській агресії. Активісти використали штучний інтелект для створення голосу Януковича. Привітання включили дистанційно.
  • 15 грудня, партизани підірвали російський потяг у тимчасово окупованому Мелітополі. Постраждали і тепловоз, і вагон, і залізничне полотно.
  • Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров. Федоров наголосив, що це вкрай важливо. Адже один з головних логістичних шляхів ворога пролягає до Запорізької лінії фронту саме з тимчасово окупованого півострова. Також зауважив, що це вже щонайменше 11 спецоперація спротиву по ліквідації потягів і залізничного полотна лише за цей рік.