Активісти руху "Жовта стрічка" привітали жителів тимчасово окупованого Донецьку із Новим роком. Вони закликали чинити спроти російській агресії.

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Вони розмістили портативні колонки

Активісти руху "Жовта Стрічка" розмістили портативні колонки поблизу ринку в Донецьку

Я катєгорічєскі протів за втарженія расійськой федерациї в Україну... хочу поднять етот келих за "Жовту Стрічку".... Донбас порожняк не гоніт,

– пролунало із них.

Активісти використали штучний інтелект для створення голосу Януковича. Привітання включили дистанційно.

Донецьк привітали з Новим роком: дивіться відео

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