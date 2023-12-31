Партизани руху "Атеш" розповіли, що КПП біля штабу досі працюють. Так само з боку моря чергують солдати.
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Агенти побували біля будівлі
Після атаки Сил оборони минуло три місяці. Агенти партизанського руху з Севастополя побували біля пошкодженої будівлі. Вона досі пошкоджена. Ймовірно, окупанти не відновлювали її. Ймовірно, відбудовувати її не планують або бояться нового удару.
Будівлю не відновлювали / Фото "Атеш"
Зруйнований штаб чорноморського флоту - це символ того, що російську армію буде розбито, а Крим – звільнено,
– мовиться в повідомленні.
Вони наголосили, що будуть продовжувати працювати над тим, щоб знищених військових об'єктів Росії було більше.
Чому удар по штабу Чорноморського флоту важливий
- В тимчасово окупованому Севастополі 22 вересня сталося влучання в будівлю штабу Чорноморського флоту. Цей удар має декілька значень. Зокрема, несе у собі як психологічний, так і символічний аспект. Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.
- Штаб Чорноморського флоту є важливим органом і центром наказів. Без нього російські військові неспроможні діяти.
- Сама будівля штабу розташована у середмісті Севастополя і раніше була своєрідним центром спротиву. Тому цей удар несе у собі ще й символічне та психологічне значення.