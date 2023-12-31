Партизани руху "Атеш" розповіли, що КПП біля штабу досі працюють. Так само з боку моря чергують солдати.

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Агенти побували біля будівлі

Після атаки Сил оборони минуло три місяці. Агенти партизанського руху з Севастополя побували біля пошкодженої будівлі. Вона досі пошкоджена. Ймовірно, окупанти не відновлювали її. Ймовірно, відбудовувати її не планують або бояться нового удару.



Будівлю не відновлювали / Фото "Атеш"

Зруйнований штаб чорноморського флоту - це символ того, що російську армію буде розбито, а Крим – звільнено,

– мовиться в повідомленні.

Вони наголосили, що будуть продовжувати працювати над тим, щоб знищених військових об'єктів Росії було більше.

Чому удар по штабу Чорноморського флоту важливий