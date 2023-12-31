Активисты движения "Желтая лента" поздравили жителей временно оккупированного Донецка с Новым годом. Они призывали против российской агрессии.

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Они разместили портативные колонки.

Активисты движения "Желтая Лента" разместили портативные колонки вблизи рынка в Донецке

Я категорично против за вторжения российской федерации в Украину... хочу поднять этот бокал за "Желтую Лента".... Донбасс порожняк не гонит,

– раздалось из них.

Активисты использовали искусственный интеллект для создания голоса Януковича. Поздравления включили дистанционно.

Донецк поздравили с Новым годом: смотрите видео

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