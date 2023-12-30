Партизаны отметили, что до некоторых мест было очень трудно добраться, потому что они усиленно охраняются. Кроме того, оккупанты в Крыму ведут себя крайне осторожно и не доверяют местному населению.

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Что обнаружили партизаны

Агенты "Атеш" проделали большую работу и зафиксировали ряд важных военных объектов. Так, неподалеку от Евпатории в поселке Заозерное партизаны выяснили, что на территории старого санатория оккупанты, вероятно, обустроили штаб, где базируется личный состав. Территория внимательно охраняется, а по всему периметру на башнях стоят вооруженные русские солдаты.

Ближе подобраться было невозможно сложно. Весь периметр был обставлен вооруженными солдатами на башнях. Наверное, там что-то интересное. Координаты и более подробное описание мы оперативно переслали Силам обороны Украины,

– сообщили в "Атеше".

Кроме того, партизаны также разведали морскую линию обороны вблизи Евпатории. Так, весь пляж от Заозерного до озера Соленого перекопан, а территория также охраняется. Ближе к населенному пункту Заозерного появились блиндажи.

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Оккупанты роют блиндажи на пляжах: смотрите видео

Партизаны также обнаружили в Озерном место дислокации личного состава и выгрузку боеприпасов.

Партизаны провели разведку вблизи Евпатории / Фото "Атеш"

В "Атеш" добавили, что российские солдаты во временно оккупированном Крыму ведут себя крайне осторожно и пытаются скрывать собственные перемещения. Более того, с местным населением захватчики избегают контактов, очевидно, опасаясь.

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