Партизаны отметили, что до некоторых мест было очень трудно добраться, потому что они усиленно охраняются. Кроме того, оккупанты в Крыму ведут себя крайне осторожно и не доверяют местному населению.
Важно "Зашли как домой": партизаны "Атеш" проникли в часть росгвардии в Москве
Что обнаружили партизаны
Агенты "Атеш" проделали большую работу и зафиксировали ряд важных военных объектов. Так, неподалеку от Евпатории в поселке Заозерное партизаны выяснили, что на территории старого санатория оккупанты, вероятно, обустроили штаб, где базируется личный состав. Территория внимательно охраняется, а по всему периметру на башнях стоят вооруженные русские солдаты.
Ближе подобраться было невозможно сложно. Весь периметр был обставлен вооруженными солдатами на башнях. Наверное, там что-то интересное. Координаты и более подробное описание мы оперативно переслали Силам обороны Украины,
– сообщили в "Атеше".
Кроме того, партизаны также разведали морскую линию обороны вблизи Евпатории. Так, весь пляж от Заозерного до озера Соленого перекопан, а территория также охраняется. Ближе к населенному пункту Заозерного появились блиндажи.
Пляжи готовят к обороне: смотрите видео
Оккупанты роют блиндажи на пляжах: смотрите видео
Партизаны также обнаружили в Озерном место дислокации личного состава и выгрузку боеприпасов.
Партизаны провели разведку вблизи Евпатории / Фото "Атеш"
В "Атеш" добавили, что российские солдаты во временно оккупированном Крыму ведут себя крайне осторожно и пытаются скрывать собственные перемещения. Более того, с местным населением захватчики избегают контактов, очевидно, опасаясь.
"Атеш" провел разведку неподалеку от Евпатории: смотрите видео
Оккупанты поблизости Евпатории: смотрите видео
"Атеш" работает в Крыму: последние новости
- Агенты "Атеш" разведали данные на территории российского полка в Феодосии. Партизанам удалось проникнуть на территорию, где базируется 56-й десантно-штурмовой полк армии России. Агенты движения сопротивления собрали информацию о личном составе части, технике и вооружении. Кроме того, на территории также есть вертолеты МИ-8, которые используют для эвакуации раненых.
- Партизаны также выяснили, что оккупанты опрокидывают в Джанкой мобилизованных из Якутии. Почти сразу россиян забирают представители росгвардии, опрокидывающие их на передовую.
- "Атеш" провел разведку в воинских частях в Бахчисарае и Севастополе. На территориях обнаружили большие складские помещения, в которых проходят загрузки армейских КамАЗов, а также собрали данные по личному составу бригад базирующихся оккупантов.