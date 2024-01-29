Такое мнение 24 Каналу выразил волонтер, блоггер Николай Осиченко, заметив, что из детей оккупанты надеются кого-то "слепить". Для этого им уже сейчас промывают мозги, желая показать, что они якобы являются настоящими гражданами России.

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В городе до сих пор находят новые могилы

Николай Осиченко рассказал историю мариупольца, который был вынужден вернуться в город, потому что там живут его родители. По словам этого мужчины, в Мариуполе серьезные проблемы с медициной, пациентов размещают в коридорах. Оккупанты не смогли наладить систему жилищно-коммунального хозяйства, а улицы заполонили кадыровцев.

Он рассказывал, что когда его жена идет домой, мимо нее часто проезжает машина с кадыровцами, они начинают нагло разговаривать, говорят, что им нет дела ни до чего. Этой женщине везет, потому что она успевает позвонить мужчине, который приезжает и забирающий ее,

– сказал волонтер.

В сети появилась фотография самодельной могилы на левом берегу Мариуполя. Ее нашли люди и выложили в Интернет. Так они надеются найти родственников женщины, которая погибла и там похоронена. На могиле стоит дата – 21.03. 2022. По всему Мариуполю все еще находят такие захоронения.

Для оккупантов очень важно показать, что они якобы строят инфраструктуру, но на мирных жителей, проблемы ЖКХ им наплевать,

– подчеркнул волонтер.

Какая ситуация с жильем в городе

"Я вижу, что есть четкая цель россиян – они хотят выселить всех коренных мариупольцев из центра города, ведь там должны заселить российских граждан", – заметил Николай Осиченко.

Именно поэтому оккупанты сносят дома, которые там стоят, а на их месте начинают строить что-нибудь новое. Адрес домов также изменяют, чтобы у людей, которые обращаются в суд, не было возможности доказать, что им должны что-то выделить в новом жилом комплексе.

Дом, который возводят уже по новому адресу, строится для продажи квартир в ипотеке. Старого дома – просто не существует, поэтому единственный шанс для этих людей – надеяться, что им дадут квартиры в новостройках на краю города,

– подчеркнул Осиченко.

Впрочем даже в ЖК "Невский", которым хвастаются россияне, получить жилье очень сложно. Квартиры там тоже начали продавать. Поэтому для украинцев ближайшая перспектива – это остаться без жилья и украинского паспорта.

Что происходит в оккупированном Мариуполе