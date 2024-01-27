Запуск железные дороги из Мариуполя стало бы настоящим вызовом для украинских военных. Однако проблему решили "рубить в корне". Подробнее о сорванных планах россиян 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Что помешает россиянам построить железную дорогу
На днях в районе базирования инженерных подразделений оккупантов в селе Гранитное состоялся "хлопок". Железнодорожное сообщение, в какое было попадание, соединяло между собой захваченные Мариуполь, Волноваха, Донецк. Русские имели целью соединить эти временно оккупированные территории с Ростовом-на-Дону.
Этим путем оккупанты еще не пользовались. А после удара уже не будут.
Это действительно повторный "прилет" в течение января. Он поставил жирный крест, и на 2024 год можно забыть о строительстве железной дороги, которое должно было соединить Мариуполь с Ростовом-на-Дону через все оккупированные территории. Это как была "влажная" мечта россиян, так ею и останется,
– подчеркнул Петр Андрющенко.
Собственно, русские были очень близки к запуску моста. Его оставалось только немного достроить, однако Силы обороны воспрепятствовали этому.
Какую альтернативу могут выбрать россияне
Поскольку ситуация с логистикой для оккупантов ухудшилась, так и не улучшившись, они стали искать другие пути перевозки техники.
От россиян последовали призывы восстановить логистику, которую они еще глобально не использовали. Речь идет о Мариупольский порт. Ее не использовали, потому что первая попытка создать на территории порта склад с техникой, закончилась "хлопком". После этого россияне не рисковали,
– заметил Андрющенко.
После неудачной попытки Мариупольский порт фактически отдали в личное использование Марата Хуснуллина– вице-премьера России. Он также является заместителем главы правительства России по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и регионального развития.
"Если начнут заводить в море суда с боеприпасами и техникой, то ничего хорошего в этом не будет. Это действительно поможет восстановить им логистику. Но это большой риск для россиян." – добавил заместитель мэра Мариуполя.
По словам Андрющенко, если оккупанты начнут использовать Мариупольский порт, это покажет их тупик. В то же время, для фронта с украинской стороны это может усложнить ситуацию.
Накопление резервов продолжается
Следует также добавить, что другие логистические пути для россиян работают стабильно. В частности, за последние две недели наблюдалось увеличение резервов на северо-западе Мариупольского района, а также в Волновахском районе, ближе к Угледару.
Там накоплено достаточно много всего. Еще две недели назад мы называли цифру в 10 тысяч. Я уверен, что сейчас эта цифра больше,
– отметил Андрющенко.
Сейчас глобальное движение техники в ту сторону остановилось. Последние несколько дней проходят определенные передвижения по городу в сторону Бердянска. Хотя накопление и создание новых резервных группировок стало на паузу, оно, вероятнее всего, продолжится.
Строительство железной дороги в Мариуполе: что об этом известно
- Еще в сентябре 2023 года появилась информация о том, что россияне планируют строительство железнодорожного моста для сообщения Таганрога и Ростова-на-Дону с Донецкой областью. Это позволило бы оккупантам включить Таганрог и Ростов-на-Дону в уже построенную железнодорожную ветку Мариуполь.– Асланово– Кальчик– Волноваха.
- Кроме того, россияне бы получили возможность перевозить продовольствие по железной дороге через Розовку– Мелитополь в Крыму. Таким образом, планировали уменьшить зависимость от Крымского моста., если (когда) его разрушат. Железнодорожная ветвь из Мариуполя должна начинаться не с железнодорожного вокзала, а из порта, что стало серьезным вызовом для украинских военных.
- Заметим, что из-за строительства железной дороги могли пострадать также украинские фермеры, оставшихся на временно оккупированных территориях. Ведь оккупанты планировали забрать у них поля для постройки железной дороги. Полноценное воплощение этого "проекта" должно было состояться весной 2024г. Однако, кажется, оккупантам не удастся этого сделать.