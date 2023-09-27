В случае уничтожения Керченского моста они окажутся в ловушке. Украинцы будут уничтожать незаконную застройку, именно поэтому захватчики начали готовить альтернативные маршруты
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Циническое строительство оккупантов
Россияне начали работу над тем, чтобы создать прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже строят железнодорожный мост у села Гранитное через реку Кальмиус. Это позволит россиянам включить Таганрог и Ростов-на-Дону в уже существующую железнодорожную ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха.
Строительство железнодорожного моста россиянами / Петр Андрющенко
Россияне получат возможность перевозить продовольствие по железной дороге через Розовку – Мелитополь в Крым. Также это дает возможность транспортировки оснастки на север – в Донецк. Это позволит оккупантам решить проблему военной и гражданской логистики, а также снизит зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом.
Какие пути откроет новое железнодорожное сообщение / Петр Андрющенко
Главное – отрезать логистику
- Украинцы продолжают продвигаться возле Вербового Запорожской области. Это позволит ВСУ перерезать логистику поблизости Токмака – через нее проходит 75% боевой составляющей, всех резервов россиян с Востока и моря на фронт.
- В Донецкой области Силы Обороны взяли под огневой контроль трассу Бахмут – Горловка – это был один из основных путей снабжения. У русских есть и другие дороги, однако приближение украинцев сыграло плохую шутку.
- Эксперты отмечают, что для деоккупации Крыма нужно разрушить Керченский мост и уничтожить боевой потенциал российской армии. Россияне наладили постоянные поставки через это направление.