Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он также рассказал, какие проблемы приносит оккупантам огневой контроль этой дороги, передает 24 Канал.
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Энтузиазма оккупантам не прибавляет
Евлаш рассказал, что после того, как ВСУ начали держать под огневым контролем трассу Бахмут – Горловка, противнику гораздо сложнее поставлять разного вида обеспечения в свою группировку на этом направлении и в населенный пункт Бахмут, поскольку это одна из ключевых трасс на южном направлении. Однако у врага есть и другие линии сообщения. В частности – трасса, ведущая из Соледара, и другие дороги, ведущие с временно оккупированных территорий.
Это такой "первый колокольчик", достаточно усложнивший поставки и передвижения на этом направлении. Поскольку, даже если везет какая-нибудь машина боеприпасы или личный состав, знаете, использовать эту дорогу, понимая, что рядом может лечь 155-мм фугас, не добавляет энтузиазма и мужества оккупационным войскам на этом направлении,
– сообщил Евлаш.
В ВСУ подчеркнули, что постоянно следят за любыми передвижениями по этой трассе. Силы обороны обнаруживают все технические средства и наносят огневое поражение целям.
Какая ситуация у россиян на Бахмутском направлении
- Илья Евлаш 20 сентября сообщил, что ВСУ взяли под контроль трассу Бахмут – Горловка. Он объяснил, что эта артерия постоянно и достаточно эффективно использовалась россиянами для снабжения их группировки в Бахмуте. Теперь же огневой контроль ВСУ исключит или серьезно усложнит поставки и использование этой трассы со стороны противника.
- Пока логистика врага на Бахмутском направлении очень усложнена. Вместе с тем россияне не оставляют попыток отбить в ВСУ Клещеевку и Андреевку. А вот для Сил обороны освобождение этих населенных пунктов от оккупантов важно – теперь неподалеку от Бахмута для украинских защитников открылся тактический плацдарм, влияющего на дальнейшие перспективы наступления и освобождения территорий.
- Как сообщал ранее Евлаш, ВСУ под Бахмутом работают над тем, чтобы перерезать логистические пути оккупантов. Также Силы обороны делают все, чтобы обескровить россиян на этом участке фронта.