Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Він також розповів, які проблеми приносить окупантам вогневий контроль цієї дороги, передає 24 Канал.

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Ентузіазму окупантам не додає

Євлаш розповів, що після того, як ЗСУ почали тримати під вогневим контролем трасу Бахмут – Горлівка, противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповання на цьому напрямку й до населеного пункту Бахмут, оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку. Проте ворог має й інші лінії сполучення. Зокрема – траса, яка веде з Соледару, й інші дороги, які ведуть з тимчасово окупованих територій.

Це такий "перший дзвіночок", який досить ускладнив постачання та пересування на цьому напрямку. Оскільки, навіть якщо везе якась машина боєприпаси або особовий склад, знаєте, використовувати цю дорогу, розуміючи, що поряд може лягти 155-мм фугас, не додає ентузіазму та мужності окупаційним військам на цьому напрямку,

– повідомив Євлаш.

У ЗСУ наголосили, що постійно слідкують за будь-якими пересуваннями цією трасою. Сили оборони виявляють усі технічні засоби та наносять вогневе ураження по цілях.

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