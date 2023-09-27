У разі знищення Керченського мосту вони опиняться у пастці. Українці будуть знищувати незаконну забудову, саме тому загарбники почали готувати альтернативні маршрути.
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Цинічне будівництво окупантів
Росіяни розпочали роботу над тим, щоб створити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже будують залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус. Це дозволить росіянам включити Таганрог та Ростов-на-Дону в вже існуючи залізничну гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха.
Будівництво залізничного мосту росіянами / Петро Андрющенко
Росіяни отримають можливість перевозити продовольство залізницею через Розівку – Мелітополь в Крим. Також це дає можливість транспортування оснащення на північ – в Донецьк. Це дозволить окупантам розв'язати проблему військової та цивільної логістиці, а також знизить залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.
Які шляхи відкриє нове залізничне сполучення / Петро Андрющенко
Головне – відрізати логістику
- Українці продовжують просуватися біля Вербового Запорізької області.Це дозволить ЗСУ перерізати логістику поблизу Токмака – через неї проходить 75% бойової складової, всіх резервів росіян зі Сходу і з моря на фронт.
- На Донеччині Сили Оборони взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка – це був один з основних шляхів постачання. Росіяни мають й інші дороги, однак наближення українців зіграло поганий жарт.
- Експерти зазначають, що для деокупації Криму треба зруйнувати Керченський міст і знищити бойовий потенціал російської армії. Росіяни налагодили стале постачання через цей напрямок.