У разі знищення Керченського мосту вони опиняться у пастці. Українці будуть знищувати незаконну забудову, саме тому загарбники почали готувати альтернативні маршрути.

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Цинічне будівництво окупантів

Росіяни розпочали роботу над тим, щоб створити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже будують залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус. Це дозволить росіянам включити Таганрог та Ростов-на-Дону в вже існуючи залізничну гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха.

Будівництво залізничного мосту росіянами / Петро Андрющенко

Росіяни отримають можливість перевозити продовольство залізницею через Розівку – Мелітополь в Крим. Також це дає можливість транспортування оснащення на північ – в Донецьк. Це дозволить окупантам розв'язати проблему військової та цивільної логістиці, а також знизить залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

Які шляхи відкриє нове залізничне сполучення / Петро Андрющенко

Головне – відрізати логістику