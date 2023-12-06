Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, на каком этапе находится строительство на ТОТ. Также, по его словам, в горсовет попал документ россиян о согласовании нового железнодорожной ветви.
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Какая ситуация со строительством железной дороги
"Можем выдохнуть. Возле Гранитного, где мост, строительство законсервировалось. Видимо, сыграло их наступление. Это тот случай, когда они сами "зашли в хвост", – сказал советник мэра Мариуполя.
Ухудшение ситуации на фронте, в частности в Марьинке, увеличило опасения оккупантов по строительству железнодорожной ветки Мариуполь – Донецк и моста вблизи Гранитного через реку Кальмиус.
"Это значит, что к весне они уже не расконсервируют строительство. Можно взорвать Крымский мост и будет конец их логистике", – объяснил Андрющенко.
О двух проектах россиян
По словам Андрющенко, Мариупольский горсовет получил от коллег из Запорожского направления документ оккупантов по согласованию строительства ветки между Мариуполем и Бердянском.
Россияне хотят построить железнодорожное сообщение из России в Крым через временно оккупированные территории:
- первый проект должен соединить Таганрог – Мариуполь.
- второй проект должен соединить Мариуполь – Бердянск и дальше в Крым.
В целом ветка будет иметь такой маршрут: Мариуполь – Волноваха – Розовка в Запорожье – Мелитополь и Бердянск – Крым. Кроме того, Волноваха получит сообщение с Донецком на севере.
Россияне строят новые логистические пути у Мариуполя: смотреть видео
После согласования россияне начнут отводить земельные участки. Пострадают оставшиеся на ТОТ украинские фермеры. Оккупанты заберут у них поля для строительства железной дороги.
Это вообще бред и не добавит экологии и привлекательности региона. Однако реальное строительство начнется не раньше весны 2024 года,
– предположил советник мэра Мариуполя.
Россия строит новую железную дорогу: что известно
- Одним из первых о прокладка пути на оккупированных территориях сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Фактически, это восстановление когда-то существовавшего железнодорожного пути.
- Работы начали еще в июне по возведению железнодорожного моста возле Гранитного Донецкой области. Ранее прогнозировалось, что новый путь может заработать уже в ноябре. Впрочем, все пошло не по плану.
- Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк назвала планы россиян по новой железной дороге "амбициозным проектом".