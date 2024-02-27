Шанс на те, що будівництво завершать до літа справді високий. Якщо ж в окупантів виникнуть проблеми, вони готують альтернативний варіант, який, втім, займе більше часу. Детальніше про дії ворога 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Налагодження логістики

Росіяни певний час не робили активних дій для будівництва залізниці. Однак зараз їхня робота стрімко почала набирати обертів.

Росіяни, мені здається, просто недооцінили ступінь загрози для Кримського мосту. Для того, щоб мінімізувати ризик від знешкодження Кримського мосту з точки зору військової логістики, вони почали активно добудовувати залізницю,

– пояснив Петро Андрющенко.

Тож, у випадку, якщо цю гілку залізниці справді зможуть добудувати, то вона цілком буде придатною для виконання функції логістичного хабу.

Якщо ж існуватиме і Кримський міст, і залізниця, то росіянам вдасться повністю забезпечувати логістикою своїх військових у Криму, на Донецькому та Запорізькому ділянках фронту. Власне, саме цього вони й прагнуть.

Зверніть увагу! Військове керівництво України неодноразово наголошувало на тому, що доля Керченського моста вже вирішена. Незаконна споруда має бути зруйнована. Нещодавно про це знову нагадали у Службі безпеки України та Військово-морських силах ЗСУ.

Запасний план окупантів

Власне, варто додати, що план будівництва залізниці, яка б з'єднала окуповані території з Росією, поставили на паузу. Цьому посприяло знищення мосту у Гранітному на Донеччині. Зруйнована залізнична дорога з'єднувала між собою захоплені Маріуполь, Волноваху, Донецьк. Однак росіяни активізували свої дії.

Ми були впевнені, що раніше жовтня не варто дивитися на селище Гранітне, де був знешкоджений міст, але вони нагнали велику кількість техніки та інженерів і будують міст. А вище Гранітного вони "відходять" бік від полотна, яке вже існує. Це означає, що можливо, звідти прокладуть пряму гілку в Маріуполь,

– зауважив Андрющенко.

Простіше кажучи, якщо залізничний міст у Гранітному з певних причин буде складно будувати, то рішення збудувати гілку прямо в Маріуполь може справді стати для окупантів гарною альтернативою. Адже там уже є залізничне сполучення з Волновахою. Для цього, звісно, росіянам знадобиться більше сил і ресурсів, але це для них безпечніше.

"Якщо вони підуть другим шляхом, то не встигнуть це зробити до червня – ймовірно, вже восени. Але головне те, що вони справді про це думають та працюють над цим. Цього не анонсують, а мовчки починають робити. Є надія на наші Сили оборони, і що вони не дадуть добудувати цей міст", – підсумував Андрющенко.

Збудований міст, очевидно, зруйнувати набагато складніше. Зрештою, це може створити багато проблем для українських військових.

Будівництво залізниці у Маріуполі: що треба знати