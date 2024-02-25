Наразі завдання залишаються незмінними. Насамперед це безпека цивільного судноплавства. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук.

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Знищення усіх цілей

Як зазначив Плетенчук, станом на зараз безпека цивільного судноплавства – це те завдання, яке виконують постійно. За його словами, воно складається з багатьох елементів.

Мовиться, що це як супровід, так і протимінна безпека, це охорона узбережжя, повітряного простору. Тобто те, що дозволяє працювати нашому зерновому коридору.

Що стосується подальших перспектив розвитку успіху в Чорному морі, наші цілі незмінні – звільнення акваторії Азово-Чорноморського регіону від присутності там російських окупантів,

– заявив речник ВМС.

Він зауважив, що кожен корабель, який ходить під прапором Росії, залишається законною військовою ціллю.Тому ВМС разом з іншими Силами оборони буде робити все, щоб ці всі цілі знищити.

Яка доля у Кримського мосту

За словами Плетенчука, Кримський міст – це окрема категорія. Цей об'єкт є не тільки логістичним хвостом, він насамперед є імперським символом так званої Росії та символом окупації.

Ми наголошували й будемо далі так робити: ця прибудова там не потрібна. По-перше, це протизаконно, по-друге, це залишається маркером присутності та інструментом розв'язання проблем окупантів щодо забезпечення функціонування адміністрації окупантів у Криму,

– додав він.

Речник ВМС також зазначив, що колись побачимо "відсутність присутності" Кримського мосту.

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