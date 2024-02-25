Наразі завдання залишаються незмінними. Насамперед це безпека цивільного судноплавства. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук.
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Знищення усіх цілей
Як зазначив Плетенчук, станом на зараз безпека цивільного судноплавства – це те завдання, яке виконують постійно. За його словами, воно складається з багатьох елементів.
Мовиться, що це як супровід, так і протимінна безпека, це охорона узбережжя, повітряного простору. Тобто те, що дозволяє працювати нашому зерновому коридору.
Що стосується подальших перспектив розвитку успіху в Чорному морі, наші цілі незмінні – звільнення акваторії Азово-Чорноморського регіону від присутності там російських окупантів,
– заявив речник ВМС.
Він зауважив, що кожен корабель, який ходить під прапором Росії, залишається законною військовою ціллю.Тому ВМС разом з іншими Силами оборони буде робити все, щоб ці всі цілі знищити.
Яка доля у Кримського мосту
За словами Плетенчука, Кримський міст – це окрема категорія. Цей об'єкт є не тільки логістичним хвостом, він насамперед є імперським символом так званої Росії та символом окупації.
Ми наголошували й будемо далі так робити: ця прибудова там не потрібна. По-перше, це протизаконно, по-друге, це залишається маркером присутності та інструментом розв'язання проблем окупантів щодо забезпечення функціонування адміністрації окупантів у Криму,
– додав він.
Речник ВМС також зазначив, що колись побачимо "відсутність присутності" Кримського мосту.
Кримському мосту залишилось "недовго": які прогнози
- Раніше командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа спрогнозував долю сумнозвісного Кримського мосту, який незаконно збудували росіяни. За словами віцеадмірала, мостовий перехід не достоїть до кінця 2024 року. Він наголосив, що знає, як можна довести мостовий перехід окупантів до такого стану.
- Зокрема, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив сподівання, що Кримський міст уже може бути ліквідований у 2024 році. За словами глави ГУР, "палати немає чому, він має закінчити своє існування".
- Про Кримський міст також висловився і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він сказав, що російський міст ще існує винятково із технічних причин, адже в України наразі немає зброї, яка могла б його ефективно знищити.