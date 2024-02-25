Сейчас задачи остаются неизменными. Прежде всего это безопасность гражданского судоходства. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Смотрите также В Одесской области прогремели взрывы: в область направлялись ракеты
Уничтожение всех целей
Как отметил Плетенчук, по состоянию на сейчас безопасность гражданского судоходства – это та задача, которую выполняют постоянно. По его словам, оно состоит из многих элементов.
Говорится, что это как сопровождение, так и противоминная безопасность, это охрана побережья, воздушного пространства. То есть то, что позволяет работать нашему зерновому коридору.
Что касается дальнейших перспектив развития успеха в Черном море, наши цели неизменны – освобождение акватории Азово-Черноморского региона от присутствия там российских оккупантов,
– заявил представитель ВМС.
Он отметил, что каждый корабль, который ходит под флагом России, остается законной военной целью.Поэтому ВМС вместе с другими Силами обороны будет делать все, чтобы эти все цели уничтожить.
Какая судьба у Крымского моста
По словам Плетенчука, Крымский мост это отдельная категория. Этот объект является не только логистическим хвостом, он прежде всего является имперским символом так называемой России и символом оккупации.
Мы отмечали и будем дальше так делать: эта пристройка там не нужна. Во-первых, это противозаконно, во-вторых, это остается маркером присутствия и инструментом решения проблем оккупантов по обеспечению функционирования администрации оккупантов в Крыму,
– добавил он.
Представитель ВМС также отметил, что когда-то увидим "отсутствие присутствия" Крымского моста.
Крымскому мосту осталось "недолго": какие прогнозы
- Ранее командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа спрогнозировал судьбу печально известного Крымского моста, который незаконно построили россияне. По словам вице-адмирала, мостовой переход не достоит до конца 2024 года. Он отметил, что знает, как можно довести мостовой переход оккупантов до такого состояния.
- В частности, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов выразил надежду, что Крымский мост уже может быть ликвидирован в 2024 году. По словам главы ГУР, "палаты нет почему, он должен закончить свое существование".
- О Крымском мосте также высказался и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что российский мост еще существует исключительно по техническим причинам, ведь в Украине пока нет оружия, которое могло бы его эффективно уничтожить.