Во время атаки в ночь на 24 февраля произошел пожар в типичном одесском дворике, где так любят гулять туристы. Силы обороны сбили 12 ударных дронов, но, к сожалению, есть жертвы.
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Что известно о взрывах в Одесской области вечером 24 февраля
Воздушные силы предупредили об опасности – из Черного моря на Одесскую область летела ракета. Об этом написали в 21:55.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также попросил позаботиться о себе и родных.
Одесская область, быстро в укрытие! Ракета в вашем направлении!
– написал он.
В 22:07 в области уже объявили об отбое тревоги – Одесская область была красной около 20 минут.
Некоторые мониторинговые каналы сообщили, что ракета прекратила существование в пределах области.
Где сейчас тревога
В Воздушных силах написали, что сейчас Украину атакуют "Шахедами".
БПЛА летят на Николаевщине, движутся на Кировоградщину, другая группа на Полтавщине – летит в направлении Харьковщины и Сумщины.
Будьте в укрытиях!