Трое раненых в городе в тяжелом состоянии. А оккупанты продолжают говорить про "восемь лет" и то, что "Авдеевка празднует освобождение".

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В Силах обороны Юга рассказали детали атаки

Враг вновь прибегнул к коварной ночной атаке. БПЛА типа Shahed-131/136, направленные с акватории Черного моря, осуществляли сложное маневрирование над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны, в центральные регионы,

– написали там.

ПВО уничтожила 12 дронов-камикадзе – два над Николаевской областью, по пять над Кировоградской и Одесской.

К сожалению, один из сбитых дронов натворил бед. Он упал в жилой квартал Одессы, зафиксированы разрушения и возгорания в типичном одесском дворике.

Последствия обстрела Одессы 23 февраля 2024 / Фото ГСЧС Одесской области и Сил обороны Юга

"Одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами", – указано в сообщении.

Кроме дронов, оккупанты стреляли и управляемыми авиационными ракетами Х-59 с самолета тактической авиации с акватории Азовского моря. Две ракеты были уничтожены силами ПВО на Кировоградщине. Что произошло с самолетом – выясняют (в сети была информация, что он – речь о Су-34 – исчез с радаров и, возможно, сбит).