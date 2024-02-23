"В результате вражеского обстрела возникло разрушение с возгоранием жилого дома в Одессе. Известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу. На месте работают все соответствующие службы. Продолжаются поисковые работы и тушение пожара, под завалами могут находиться люди", – говорится в сообщении.