"В результате вражеского обстрела возникло разрушение с возгоранием жилого дома в Одессе. Известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу. На месте работают все соответствующие службы. Продолжаются поисковые работы и тушение пожара, под завалами могут находиться люди", – говорится в сообщении.
Есть пострадавшие, они – в больнице: в Одессе в результате обстрела загорелся жилой дом
Россияне ударили по Одессе беспилотниками поздно вечером 23 февраля. Так, оккупанты в очередной раз подвергли опасности жизни мирных людей.
Источник:Олег Кипер