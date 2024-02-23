Россияне ударили ракетами по двум областям Украины.
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В двух городах раздавались взрывы
Незадолго до десяти вечера Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для восточных областей.
В 22:12 стало известно, что оккупанты запустили ракету в направлении Кропивницкого.
В 22:16 Воздушные силы сообщили о запуске еще одной ракеты в направлении Кривого Рога.
Вскоре в пригороде Кропивницкого и Кривого Рога раздались взрывы.
В 22:25 была отменена ракетная опасность для восточных областей.