Росіяни вдарили ракетами по двох областях України.
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У двох містах лунали вибухи
Незадовго до десятої вечора Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для східних областей.
О 22:12 стало відомо, що окупанти запустили ракету у напрямку Кропивницького.
О 22:16 Повітряні сили повідомили про запуск ще однієї ракети у напрямку Кривого Рогу.
Незабаром у передмісті Кропивницького та Кривого Рогу пролунали вибухи.
О 22:25 було скасовано ракетну небезпеку для східних областей.