Росіяни вдарили ракетами по двох областях України.

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У двох містах лунали вибухи

Незадовго до десятої вечора Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для східних областей.

О 22:12 стало відомо, що окупанти запустили ракету у напрямку Кропивницького.

О 22:16 Повітряні сили повідомили про запуск ще однієї ракети у напрямку Кривого Рогу.

Незабаром у передмісті Кропивницького та Кривого Рогу пролунали вибухи.

О 22:25 було скасовано ракетну небезпеку для східних областей.

Зверніть увагу! Станом на на 22:34 для Херсонщини, Миколаївщини та Кіровоградщини знову з'явилася загроза ударів балістикою. Крім того, ворог продовжує атаку "Шахедами". Небезпека існує для кількох областей, зокрема Київщини та столиці.