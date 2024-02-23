Відомо, що гучні звуки є наслідком роботи ППО на Одещині. Повітряні сили попередили про небезпеку.

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Дрони на Одещині

Ввечері 23 лютого близько 20:44 Повітряні сили написали про БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Згодом вони написали, що декілька груп "Шахедів" кружляють над регіоном.

БпЛА облітає Одещину, курс північно-східний. БпЛА в Лиманському районі Одеської області, курс північний. Декілька груп в Бобринецькому районі Кіровоградської області, курс західний/північно-західний,

– повідомили Сили оборони Півдня об 21:22.

Водночас місцеві повідомляють про гучні звуки – У ЗСУ написали, вони є наслідком роботи ППО. Там заначили, що це також може бути небезпечно. Місцева влада закликала громадян пройти в укриття та не ігнорувати тривогу.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою! Це важливо,

– написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.