Збитий "Шахед" влучив у підприємство на Одещині. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу деталі ворожої атаки, додавши, що одну охоронницю з цього підприємства вдалося вивести і врятувати.

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Тіло одного загиблого знайшли одразу. Ще два тіла надзвичайники знайшли під час рятувальної операції. Наразі встановлюють особи цих людей.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким загиблих.

Чим атакували Одещину

Ворог атакував "Шахедами" і ракетами з Чорного моря. Зокрема, застосував ракети Х-22, а також протирадіолокаційною Х-31П для того, щоб виявити та знищити наші системи протиповітряної оборони. Однак ракети втратили бойову спроможність і не долетіли до цілей. Водночас "Шахеди" росіяни запускали дуже низько над водою, адже так їх важче побачити.

Однак Сили ППО та мобільні вогневі групи відпрацювали по ворожих цілях. 9 безпілотників вдалося знищити. На жаль, один збитий влучив у підприємство. Там виникла пожежа 500 квадратних метрів. Багато рятувальників та техніки працювали, щоб ліквідувати наслідки цього лиха.

Зрозуміло, що саме Одеса була під ударом. Найімовірніше, ворог намагався атакувати нашу портову та припортову інфраструктуру. Також під час свого польоту "Шахеди" були спрямовані, зокрема і на південь Одеського регіону, але відпрацювали мобільні вогневі групи і цю атаку фактично вдалося відбити,

– зазначив Братчук.

Наслідки атаки по Одещині / Сили оборони Півдня

За словами Братчука, Україна має технології, які змушують російські ракети падати, не долітаючи до цілей. Це вже не перший такий випадок, тому сподіваймося, що ці технології розвиватимуться надалі.

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