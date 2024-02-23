Вночі проти 23 лютого країна-агресорка запустила 31 "Шахед". Крім цього, вона атакувала також трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.

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Сили ППО відпрацювали по цілях

Відомо, що ударні дрони-камікадзе Росія запускала із Приморсько-Ахтарську та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Ракети ворог запускав із території Донеччини та акваторії Чорного моря.

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей,

– розповіли в Повітряних силах.

Зокрема, раніше повідомляли, що 9 дронів знищили над Одещиною Сили оборони Півдня.