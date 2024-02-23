Вночі проти 23 лютого росіяни запустили "Шахеди" по території України. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерхівку.

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Рятувальні роботи тривають

Станом на 6:00 відомо про 8 травмованих внаслідок цієї атаки ворога. З них семеро людей доправили до лікарні.

У Дніпропетровській ОВА зазначили, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Це не вперше Росія б'є по багатоповерхівці у Дніпрі. Зокрема, один із наймасштабніших ударів по цивільній інфраструктурі стався 14 січня 2023 року. Тоді російська ракета влучила у під'їзд житлового будинку. На місці трагедії люди створили меморіал для вшанування пам'яті численних жертв.

Наслідки російського удару по Дніпру 23 лютого / Фото Дніпропетровської ОВА

Росія вдарила по Одесі