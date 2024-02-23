Вночі проти 23 лютого росіяни запустили "Шахеди" по території України. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерхівку.
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Рятувальні роботи тривають
Станом на 6:00 відомо про 8 травмованих внаслідок цієї атаки ворога. З них семеро людей доправили до лікарні.
У Дніпропетровській ОВА зазначили, що аварійно-рятувальні роботи тривають.
Це не вперше Росія б'є по багатоповерхівці у Дніпрі. Зокрема, один із наймасштабніших ударів по цивільній інфраструктурі стався 14 січня 2023 року. Тоді російська ракета влучила у під'їзд житлового будинку. На місці трагедії люди створили меморіал для вшанування пам'яті численних жертв.
Наслідки російського удару по Дніпру 23 лютого / Фото Дніпропетровської ОВА
Росія вдарила по Одесі
- Ввечері 22 лютого Росія вдарила по Одесі "Шахедами". Спершу було відомо, що внаслідок обстрілу окупантів загинула одна людина, але згодом кількість жертв зросла до трьох.
- У Силах оборони Півдня України розповіли, що ворог атакував Одеську область ударними дронами типу "Шахед". Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, противник спрямував ракети типу Х-31П і Х-22.
- Відповідно до повідомлень, ракети втратили бойову спроможність у повітрі. Крім цього, підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе.