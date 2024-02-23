В ночь на 23 февраля россияне запустили “Шахеды” по территории Украины. В результате вражеской атаки повреждена многоэтажка.
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Спасательные работы продолжаются
По состоянию на 6:00 известно о 8 травмированных в результате этой атаки врага. Из них семь человек доставили в больницу.
В Днепропетровской ОГА отметили, что аварийно-спасательные работы продолжаются.
Несколько квартир полностью разрушены,
– рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Это не впервые Россия бьет по многоэтажке в Днепре. В частности, один из самых масштабных ударов по гражданской инфраструктуре произошел 14 января 2023 года. Тогда российская ракета попала в подъезд жилого дома. На месте трагедии люди создали мемориал для почтения памяти многочисленных жертв.
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Последствия российского удара по Днепру 23 февраля / Фото Днепропетровской ОГА
Россия ударила по Одессе
- Вечером 22 февраля Россия ударила по Одессе "Шахедами". Сначала было известно, что в результате обстрела оккупантов погиб один человек, но впоследствии количество жертв возросло до трех.
- В Силах обороны Юга Украины рассказали, что враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Шахед". В то же время с самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, противник направил ракеты типа Х-31П и Х-22.
- Согласно сообщениям, ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Кроме этого, подразделениями противовоздушной обороны было сбито 9 дронов-камикадзе.