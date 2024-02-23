В ночь на 23 февраля россияне запустили “Шахеды” по территории Украины. В результате вражеской атаки повреждена многоэтажка.

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Спасательные работы продолжаются

По состоянию на 6:00 известно о 8 травмированных в результате этой атаки врага. Из них семь человек доставили в больницу.

В Днепропетровской ОГА отметили, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Несколько квартир полностью разрушены,

– рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Это не впервые Россия бьет по многоэтажке в Днепре. В частности, один из самых масштабных ударов по гражданской инфраструктуре произошел 14 января 2023 года. Тогда российская ракета попала в подъезд жилого дома. На месте трагедии люди создали мемориал для почтения памяти многочисленных жертв.

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Последствия российского удара по Днепру 23 февраля / Фото Днепропетровской ОГА

Россия ударила по Одессе