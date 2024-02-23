Кроме того, в городе после атаки вспыхнул мощный пожар. Сейчас его пытаются потушить спасатели.
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В Одессе есть погибший в результате российских ударов "Шахедами"
В Силах обороны Юга Украины рассказали, что поздно вечером 22 февраля враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Шахед". В то же время с самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, противник направил ракеты типа Х-31П и Х-22.
"Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Подразделениями противовоздушной обороны было сбито 8 дронов-камикадзе", – сказали военные.
Последствия вражеской атаки по Одессе / Фото из телеграм-канала Сил обороны Юга Украины
В то же время они рассказали, что один из пораженных над морем дронов, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. По предварительной информации, внутри могли еще находиться люди,
– отметили в Силах обороны Юга Украины.
Напоследок военные отметили, что на месте событий все еще продолжается тушение пожара и поисково-спасательная операция. Поэтому количество жертв и пострадавших, вероятно, может увеличиться.
Россияне в очередной раз обстреляли Одесскую область
- Воздушные силы еще вечером 22 февраля объявили воздушную тревогу в Одесской области из-за угрозы атаки российско-иранскими дронами-камикадзе. В итоге в Одессе работали противовоздушная оборона по вражеским объектам.
- Новые взрывы в Одессе слышали около 23:00, тогда, когда оккупанты атаковали ракетами с Черного моря. Воздушные силы предупреждали о высокой вероятности пуска ракет типа Х-22 из трех Ту-22м3.
- Кроме того, россияне пускали ракеты по Одессе, а также Измаилу, Татарбунарам и другим городам области. После более 2 часов тревоги в Одесской области объявили отбой угрозы с неба.
- В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что в результате атаки города "Шахедами" были пострадавшие. Пожар на объекте гражданской инфраструктуры пытались потушить спасатели.