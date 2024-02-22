Вечер и ночь 22 февраля в Украине достаточно громкие: оккупанты запустили "Шахеды", а теперь начали пускать ракеты Х-22 по Югу Украины. 24 Канал следит за ситуацией и собирает все данные о дронах и ракетах в одном материале.
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Что известно о пожаре в Одессе во время тревоги 22 февраля
О том, что в городе пожар, сообщили корреспонденты "Суспильного" без четверти одиннадцать. Это было во время атаки "Шахедами" по городу.
Городские власти писали тогда об опасности и просили быть в укрытиях. Особенно это касалось жителей Белгород-Днестровского и Измаильского районов Одесской области.
Новые взрывы в Одессе слышали около 23 часов – уже тогда, когда оккупанты атаковали ракетами с Черного моря. Воздушные силы предупредили тогда о нескольких ракетоносителях Ту, которые летели в сторону пусковых рубежей в Черном море.