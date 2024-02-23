Крім того, в місті після атаки спалахнула потужна пожежа. Наразі її намагаються загасити рятувальники.
До теми "Шахеди" кружляли Україною, росіяни пускали ракети по Півдню: деталі вечірньо-нічної атаки
У Одесі є загиблий внаслідок російських ударів "Шахедами"
У Силах оборони Півдня України розповіли, що пізно ввечері 22 лютого ворог атакував Одеську область ударними дронами типу "Шахед". Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, противник спрямував ракети типу Х-31П і Х-22.
"Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Підрозділами протиповітряної оборони було збито 8 дронів-камікадзе", – сказали військові.
Наслідки ворожої атаки по Одесі / Фото з телеграм-каналу Сил оборони Півдня України
Водночас вони розповіли, що один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди,
– зазначили у Силах оборони Півдня України.
Наостанок військові зазначили, що на місці подій все ще триває гасіння пожежі й пошуково-рятувальна операція. Тому кількість жертв і постраждалих, імовірно, може збільшитися.
Росіяни вчергове обстріляли Одеську область
- Повітряні сили ще ввечері 22 лютого оголосили повітряну тривогу в Одеській області через загрозу атаки російсько-іранськими дронами-камікадзе. Зрештою в Одесі працювали протиповітряна оборона по ворожих об'єктах.
- Нові вибухи в Одесі чули близько 23:00, тоді, коли окупанти атакували ракетами з Чорного моря. Повітряні сили попереджали про високу ймовірність пуску ракет типу Х-22 з трьох Ту-22м3.
- Крім того, росіяни пускали ракети по Одесі, а також Ізмаїлу, Татарбунарах та інших містах області. Після понад 2 години тривоги в Одеській області оголосили відбій загрози з неба.
- Водночас очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок атаки міста "Шахедами" були постраждалі. Пожежу на об'єкті цивільної інфраструктури намагалися загасити рятувальники.