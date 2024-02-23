Окупанти цілеспрямовано завдають збитки аграрному сектору України. Їм мало того, що вони крадуть зерно з окупованих територій та продають його за кордоном. Росіяни б'ють по сільськогосподарських підприємствах нашої держави.

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Величезні збитки

Так, у ніч проти 23 лютого ворог завдав удару по території сільськогосподарського підприємства у Краматорському районі.

Наслідки ворожого удару по Краматорському району / Фото Донбас. Реалії

Унаслідок атаки противника руйнувань зазнали тік, склади, майстерня, гараж. Також пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Ба більше, ворожий вогонь знищив 480 тонн насіння зернових культур, яке підприємство підготувало для посівної.

Росіяни зіпсували сотні тонн українського зерна / Фото Донбас. Реалії

Довідка: За час війни підприємство зазнає руйнувань і збитків вже втретє.

Росіяни "націлилися" на серце української економіки

За даними Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення російські обстріли пошкодили майно 337 підприємств в області. Йдеться про рослинницькі, тваринницькі, переробні, хлібопекарські підприємства, елеватори.

Сума завданих збитків вже склала 4,4 мільярди гривень.

Внаслідок бойових дій загинуло понад 1,2 мільйонів голів птиці, 25,1 тисяч свиней, 1200 корів, 600 овець, 3 тисяч кролів.

Пошкоджено або знищено 3,5 тисяч одиниць техніки та обладнання.

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