Спасатели нашли под завалами тело погибшей женщины. Ранее чрезвычайникам удалось деблокировать тело мужчины, которого считали пропавшим без вести.
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Что известно о погибших
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что спасателям удалось найти тело второго человека, погибшего в результате российской атаки по девятиэтажке.
Еще одна жертва вражеской атаки на Днепр. Между 8 и 9 этажами нашли тело женщины. В общем трагическая ночь унесла жизни двух человек. Не хватает слов,
– написал он.
Отметим, что в 16:26 Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов деблокировали тело мужчины. Он отдыхал в квартире, когда в его дом прилетел российский "Шахед". Ранее этих днепрян считали пропавшими без вести – была надежда, что они в момент удара находились не дома. Однако поисковые работы доказали обратное.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что 24 февраля в городе официально объявлено днем траура. На всех государственных сооружениях приспустят государственные флаги, а предприятиям или организациям всех форм собственности рекомендуют вывесить флаги Украины с черными лентами.
Атака на Украину
- В ночь на 23 февраля враг запустил по Украине ударные дроны типа "Шахед". Всего было выпущено 31 средство воздушного нападения, из которых ПВО уничтожила 23. В то же время в пределах Днепропетровской области ликвидировано 5 российских беспилотников.
- К сожалению, не обошлось без попаданий – дрон ударил по девятиэтажке в Днепре. В доме разрушены три квартиры, еще две – повреждены. Кроме того, задело автомобили, припаркованные во дворе.
- Кроме погибших, сообщалось также о 8 раненых. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести находятся в медучреждениях. Филатов отметил, что сейчас решается проблема, каким образом и сколько людей надо отселить. Эксперты проводят осмотр.