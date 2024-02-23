Ранее отмечалось, что без вести пропавшими считались два человека. Спасатели надеялись, что мужчины не было дома и он смог пережить российскую атаку, – однако чуда не произошло.

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Тело мужчины нашли

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что спасателям удалось найти тело мужчины, которого до этого считали пропавшим без вести.

Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире. Искренние соболезнования близким,

– отметил он.

Спасатели продолжают работу на месте удара / Сергей Лысак

В то же время продолжаются поиски женщины, которая вероятно была дома во время российского удара по городу.

Последствия российского террористического акта в Днепре / Сергей Лысак

Детали атаки на Днепр