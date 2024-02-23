Раніше зазначалося, що безвісти зниклими вважалися дві людини. Рятувальники сподівалися, що чоловіка не було вдома і він зміг пережити російську атаку – однак дива не сталося.
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Тіло чоловіка знайшли
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що рятувальникам вдалося знайти тіло чоловіка, якого до цього вважали зниклим безвісти.
З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі. Щирі співчуття близьким,
– зазначив він.
Рятувальники продовжують роботу на місці удару / Сергій Лисак
Водночас продовжуються пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час російського удару по місту.
Наслідки російського терористичного акту у Дніпрі / Сергій Лисак
Деталі атаки на Дніпро
- Вночі росіяни запустили на Україну 31 дрон-камікадзе. Силам ППО вдалося збити 5 російських безпілотників над Дніпром. Втім, на жаль, не минулося без влучань. Зокрема, в багатоповерхівку.
- У дев'ятиповерхівці зруйновані три квартири, ще дві – пошкоджені. Окрім того, зачепило автомобілі, припарковані у дворі. Відомо, що вісім мешканців будинку зазнали поранення – двоє постраждалих у стані середньої тяжкості перебувають у медзакладах. Також загинув один чоловік. Як зазначалося вище, продовжують пошуки жінки – 57-річної матері дніпрянки Євгенії.
- Окрім того, зачепило автомобілі, припарковані у дворі. Також внаслідок атаки "Шахедами" постраждало підприємство.