В ОВА зауважили, що люди щосили тримаються. Та сльози самі навертаються на очі. Адже усвідомити, що пережите вночі, – це реальність, досі не можуть.

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"Я думала, десь приліт. А це все в нас сталося"

Алла – голова ОСББ. Жінка мешкала на 9 поверсі, втім, цієї ночі окупанти зруйнували його. З руїн, що залишилися від оселі, Алла вибиралася через сусідній під'їзд. І хоча втратила житло, а на обличчі порізи, втім, найбільше переживає за сусідів. Адже чоловіка й жінку поки не знайшли.

Я на 9 поверсі. Квартири 72 і 71, їх немає. Проснулася від того, що мене кудись кинуло. Навколо цегла. Страшно було, дроти пообривало. Вибралися. Вибралися сусіди з 71. Чоловік, батько їхній – діабетик, немає його. Не знаємо, десь там під завалами. Вони вилізли рятувалися, хоч самі двоє,

– поділилася Алла.

Додала, що на 8 поверсі жінку, яка спала в залі, де тепер дірка, знайти поки не можуть. Ще одна жителька зруйнованого Росією будинку розповіла, не одразу зрозуміла, що сталося.

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В ОВА зауважили, був гул, від якого стигне кров. Вибух і заграва. Одні жителі багатоповерхівки оціпеніли. Інші кинулися перевіряти, чи цілі діти.

Дитина в мене підскочила, я її, звичайно ж, зразу накрила покривалом, підійшла до неї та вклала. Бо я одразу не зрозуміла… Я думала, десь приліт. А це все в нас сталося,

– наголосила Вікторія.

Ще одна жителька будинку, в який поцілив російський дрон, розповіла, що вся квартира одразу же заповнилася димом.

Їдкий дим, тому що у дворі все горіло. Але жити треба. Життя продовжуються. Нас воїни захищають, все буде добре. Обов'язково,

– ледь стримуючи сльози зазначила Наталія.

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