Про це в ефірі "Київ24" повідомив депутат Дніпропетровської міської ради. Детальніше про людей, яких ще шукають, розповів мер Борис Філатов, передає 24 Канал.

Важливо Прокинулась від того, що викинуло з ліжка, – жителька будинку у Дніпрі, в який влучив "Шахед"

Двоє людей ще шукають

Близько 10:48 Данило Міро зазначив, що зранку був на депутатському окрузі, де російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку.

Пошукові роботи ще тривали. Двоє людей вважаються поки що безвісти зниклими. Дуже маємо велику надію, що знайдуть. Можливо, їх не було вдома. Тому зараз, поки ще тривають пошукові роботи, не можна стверджувати ані про загиблих, ані про те, що люди живі,

– сказав депутат.

Міський голова розповів детальніше, кого саме ще шукають. Зокрема, йдеться про чоловіка 96 років і жінку.

Сподіваємося, що всіх знайдемо живими. Але тільки що сказали, що не можуть знайти чоловіка 96 років. Спілкувалися з його родиною. Вони кажуть, що 100% був,

– підкреслив міський голова.

Також Борис Філатов зазначив, що поки ніхто не може підтвердити за одну жінку, чи була вона в будинку на момент атаки, чи ночувала, чи поїхала до родичів.

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