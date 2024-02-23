Об этом в эфире "Киев24" сообщил депутат Днепропетровского городского совета. Подробнее о людях, которых еще ищут, рассказал мэр Борис Филатов, передает 24 Канал.

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Два человека еще ищут

Около 10:48 Даниил Миро отметил, что утром был на депутатском округе, где российский "Шахед" попал в многоэтажку.

Поисковые работы еще продолжались. Два человека считаются пока без вести пропавшими. Очень надеемся, что найдут. Возможно, их не было дома. Поэтому сейчас, пока еще продолжаются поисковые работы, нельзя утверждать ни о погибших, ни о том, что люди живы,

– сказал депутат.

Городской голова рассказал подробнее, кого именно еще ищут. В частности, речь идет о мужчине 96 лет и женщине.

Надеемся, что всех найдем живыми. Но только что сказали, что не могут найти мужчину 96 лет. Общались с его семьей. Они говорят, что 100% был,

– подчеркнул городской голова.

Также Борис Филатов отметил, что пока никто не может подтвердить за одну женщину, была ли она в доме на момент атаки, ночевала ли, или уехала к родственникам.

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