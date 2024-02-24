Выступления россиян всегда трудно слушать, особенно если они адресованы международному сообществу. Россия осуществляет террор на оккупированных территориях, ворует зерно, уничтожает целые города – и продолжает говорить о "восьми годах". Особенно цинично это звучит во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения.

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Что говорил Небензя в ООН об Авдеевке и оккупированных территориях

Временно оккупированных территорий не существует. Есть российские регионы,

– сказал он.

К таким "российским" Небензя причислил не только Крым и Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую и Херсонскую области. Люди там якобы сами захотели присоединиться к России, а годовщину "присоединения" Крыма россиянин пообещал отпраздновать на государственном уровне.

Уже традиционно Небензя обвинил Запад в "подготовке войны", а собственно войну в Украине он назвал "украинским кризисом". Мол, западные страны видят черно-белую картину мира, а на самом деле "не все так однозначно".

Также российский представитель заявил: в оккупации ряда украинских регионов виноват Запад.

Власти требовали отказаться от исторической идентичности, прославлять пособников Гитлера и оправдывать истребление евреев,

– выдумывал Небензя.

Он сказал, что "восемь лет население обстреливали, калечили и убивали", а "Крыму повезло больше".

Представитель оккупантов все время читал по бумажке, и апогея его ложь достигла под конец речи. Он заявил, что на оккупированных территориях нет партизанского сопротивления, а россиян встречают там как "асвабадителей".

По его словам, Авдеевка праздновала освобождение. А те, кто отдыхал в Крыму, "публиковал положительные отзывы в соцсетях", потому что полуостров якобы процветает и имеет воду.

Это очень характерно для россиян: обескровить город, уничтожить, стереть его с лица земли, вывезти оттуда все, что можно, а потом говорить, что "вот, мы освободили". Освободили от мирной жизни – да. Освободили от родного дома – да. Освободили от имущества – да.

Абсолютно все, что говорят россияне в своих официальных заявлениях, надо понимать наоборот. Небензя постоянно повторял слово "исторический". Интересно, может, в российских словарях это слово неправильно толкуют? Украинские пользователи возмущенно написали в трансляции, что Небензя врет всегда, когда только открывает рот.

Важно! Одним из новых российских фейков является тот, что Зеленский якобы продает кровь украинцев. О чем идет речь – читайте на 24 Канале.