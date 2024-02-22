ЕС уже принял очередной пакет санкций против России, теперь ограничения готовят и в США. Новые санкции должны ограничить оборонную промышленность России и снизить ее экспортные возможности.

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Экспортируют втихаря: россияне пытаются скрыть свои преступления

FEDOR перевозит украденные агропродукты из Феодосии в мировые порты. Аналитики долгое время изучали данные об этом судне, прежде чем обнародовать информацию.

1 февраля корабль зашел в порт оккупированной Феодосии. Фото из соцсетей, сделанные у причала в закрытом Феодосийском порту, совпадают с фото FEDOR со страницы судна на портале MarineTraffic.

Если сравнить фотографии, то заметно, что за неделю, со 2 по 10 февраля, осадка судна увеличилась. Значит, судно FEDOR в оккупированной Феодосии загружалось.

Как менялась осадка судна FEDOR в порту Феодосии / Kiborg.news

С 31 августа у FEDOR была отключена AIS – автоматическая идентификационная система. За это время судно совершило несколько рейсов в оккупированные Севастополь и Феодосию. Судовой транспондер включили уже после выхода из закрытого Феодосийского порта 19 февраля.

Связь с Крымом, Турцией и ядеркой

Судном управляет компания АНШИП из Краснодарского края. Директором компании является Василий Анненков – сын известного крымского бизнесмена Александра Анненкова, который отличился пособничеством оккупантам в 2014 году при захвате полуострова.

Что интересно, в российских базах есть информация о лицензии АНШИП на работу с ядерными веществами. А в апреле 2023 года судно FEDOR совершило два рейса из Таганрога в порт турецкого TASUCU – предположительно, везло что-то для атомной станции "Аккую", которую Росатом строит в Турцииі.

Оккупанты соврали, что зерно из России, – на самом деле оно украинское

FEDOR вез тонны кукурузы, пшеницы и муки. Все партии агропродукции, маркированной как russian, должны были отправить в порт Бейрут (Ливан) на адрес двух сирийских компаний. Отправителем кукурузы был торговый дом "Фрегат" – известный похититель украинского зерна.

В карантинном сертификате на пшеницу написано, что товар происходит из Скадовска Херсонской области, а в документе на кукурузу указано, что бобовые – из Запорожской области.

Место выдачи фитосанитарных документов на груз FEDOR указано как RUSSIAN FEDERATION, что является нарушением, – нужно указывать порт отгрузки. Предполагаем, что это сделано с целью сокрытия преступления по нарушению государственной границы Украины. Документ выдан лицом на имя GLAZKRITSKAYA O. I. В расследовании SeaKrime установлено, что она является ответственным должностным лицом Феодосийского таможенного поста,

– говорится в материале.

Россияне должны ответить за свои преступления!