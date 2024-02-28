Ранее сообщалось, что в планах России выселить коренных жителей Мариуполя из центра города и заселить русских. Впрочем, в "Атеш" сообщают, что такими действиями оккупанты планируют уменьшать количество малочисленных народов, проживающих на территории России.

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Что рассказали агенты "Атеш"

На проспекте Строителей, мы зафиксировали загрузку в кабину военного грузовика значительного количества удмуртов и чувашей,

– рассказали агенты.

Также в "Атеш" отметили, что российские власти уже давно пытаются уничтожить малочисленные народы, проживающих на территории страны-агрессора.

В своем сообщении они призывают всех жителей малых народов России к сотрудничеству, чтобы остановить преступный путинский режим.

Обратите внимание! В Центре национального сопротивления рассказали, что по данным украинского подполья оккупанты планируют заселить 300 тысяч россиян в Мариуполь до 2035 года.

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